Mai multe spații medicale, renovate la Centrul de Sănătate Șoldănești

Compania Națională de Asigurări în Medicină precizează că investițiile au fost de aproximativ 775 de mii de lei. Peste 675 de mii de lei au fost alocați de CNAM, iar 100 de mii de lei au constituit contribuția Consiliului raional Șoldănești.

Potrivit instituției, lucrările au fost încheiate în termenul stabilit. Proiectul de la Șoldănești face parte din cele peste 100 de inițiative investiționale finanțate în acest an din fondul destinat dezvoltării și modernizării prestatorilor publici de servicii medicale.