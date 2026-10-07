Mai multe țări sunt pregătite să scoată petrol și motorină din rezervele strategice pentru a calma piața carburanților

Statele membre ale Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE) sunt pregătite să elibereze rezerve strategice „suplimentare” de petrol şi motorină, anunţă miercuri, în urma unei reuniuni, agenţia, relatează Digi24.ro cu referire la News.ro.

Aceste state deţin echivalentul a aproximativ 1,1 miliarde de barili, inclusiv peste 200 de milioane de barili de motorină, anunţă într-un comunicat această organizaţie internaţională fondată la OCDE, cu sediul la Paris.

Agenția transmite că statele sunt pregătite „să elibereze (cantităţi) suplimentare din aceste stocuri pe piaţă, dacă şi atunci când acest lucru se va dovedi necesar”, și subliniază că statele membre „au susţinut de asemenea prioritatea acordată unei scoateri din stoc de motorină, în măsura în care acest lucru este posibil, având în vedere tensiunile actuale pe pieţele” mondiale.

Până în prezent, au fost eliberate aproximativ 325 cele 400 de milioane de barili promise de către cele 32 de state membre AIE în martie, precizează agenţia. Unele ţări au eliberat „volume mai mari” decât cele la care s-au angajat iniţial.

„Eliberarea integală a tuturor stocurilor promise dar încă nepuse pe piaţă în cadrul acestei acţiuni colective ar permite adăugarea altor aproximativ 100 de milioane de barili”, anunţă AIE. O reuniune a statelor membre este prevăzută săptămîna viitoare, în vederea unei „evaluări” şi „examinări” a situaţiei.

Vineri, Grupul celor Şapte (G7) anunţa „o eliberare coordonată, prin intermediul AIE, a 100 de milioane de barili, care începe imediat”, în contextul în care preţurile carburanţilor rămân la un nivel foarte ridicatpe pieţe mondiale, din cauza Războiului din Orientul mijlociu şi blocări Strâmtorii Ormuz.

Exporturile de petrol brut din ţări din Orientul Mijlociu, fără Iran, au depăşit săptămâna trecută nivelul de dinainte de Războiul din Iran, potrivit societăţii de monitorizare maritimă Kpler, însă produsele rafinate se află în continuare sub tensiune.