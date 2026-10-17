Mai mulţi delegaţi europeni au părăsit reuniunea FMI în timpul discursului ministrului rus de Finanţe

Incidentul a avut loc în cadrul reuniunilor anuale ale FMI şi Băncii Mondiale, organizate la Bangkok, pe fondul tensiunilor persistente dintre Rusia şi statele europene din cauza războiului din Ucraina, scrie News.ro.

„Multe delegaţii au părăsit sala, inclusiv reprezentanţi ai Uniunii Europene”, a declarat una dintre surse. Un alt oficial prezent la reuniune a precizat că aproape o duzină de delegaţi au ieşit în momentul în care Siluanov a început să vorbească în limba rusă.

Printre cei care au părăsit sala s-au numărat reprezentanţi ai Danemarcei, Suediei, Finlandei, Norvegiei, Lituaniei, Letoniei şi Estoniei, potrivit surselor.

„Războiul din Ucraina reprezintă o ameninţare existenţială pentru noi, în Europa. Nu putem normaliza relaţiile cu Rusia”, a declarat un diplomat european.

Invazia rusă din februarie 2022 a provocat diviziuni profunde în cadrul Comitetului Monetar şi Financiar Internaţional, împiedicând adoptarea unor declaraţii comune prin consens în anii următori. Divergenţele s-au accentuat din nou la reuniunile din această săptămână, pe fondul deteriorării relaţiilor dintre Washington şi Kiev.

Germania a avertizat joi împotriva încercărilor de reintegrare a Rusiei pe scena internaţională, după participarea lui Siluanov la o reuniune a miniştrilor de finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale din G20.

Participarea oficialului rus a venit la puţin peste o lună după ce Statele Unite au găzduit, la Asheville, Carolina de Nord, prima sa prezenţă fizică la o reuniune G20 de la declanşarea invaziei Ucrainei.

Administraţia americană susţine însă menţinerea dialogului cu Moscova. Erin Browne, subsecretar al Trezoreriei SUA, a declarat joi pentru Reuters că Washingtonul, care deţine în prezent preşedinţia G20, sprijină participarea Rusiei, în pofida obiecţiilor europene.

„Considerăm că, dacă vrem să rezolvăm o criză, este esenţial să existe un dialog deschis. Nu poate exista dialog şi nici soluţionarea unui conflict dacă părţile nu discută între ele”, a afirmat Browne.

Incidentul de la FMI survine într-un moment de noi tensiuni între Statele Unite şi Ucraina. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat vineri, la un summit al Uniunii Europene, acordul privind motorina încheiat de Donald Trump cu Rusia şi a salutat perspectiva unui rol mai important al aliaţilor europeni în negocierile de pace.

Liderii europeni şi-au reafirmat sprijinul pentru Zelenski după ce Trump a criticat din nou Ucraina, calificând atacurile sale asupra rafinăriilor ruseşti drept „o ruşine”.

Reuniunea europeană are loc într-o perioadă dificilă pentru Kiev, în condiţiile intensificării atacurilor ruseşti cu rachete şi drone asupra oraşelor ucrainene şi ale temerilor că Washingtonul ar putea reduce schimbul de informaţii şi sprijinul militar acordat Ucrainei.