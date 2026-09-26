Mai mulți senatorii americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin la summitul G20

Semnatarii, membri ai comisiilor pentru apărare și relații externe, au avertizat că permiterea participării lui Putin ar putea risca „legitimarea și normalizarea unui guvern care continuă să atace zilnic ținte civile ucrainene”, potrivit The Washington Post, citat de Digi24.RO.

Senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membru de rang înalt al Comisiei pentru Relații Externe din Senat, au inițiat scrisoarea, care a fost semnată și de alți șase democrați și șase republicani.

Senatorii au menționat faptul că Putin, ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, și alți membri ai delegației de la Moscova se află sub sancțiuni din partea SUA și au susținut că atenuarea izolării diplomatice a lui Putin ar putea reduce presiunea asupra Moscovei de a accepta un armistițiu în Ucraina.

Invitația a fost anunțată pe 23 septembrie, când secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că Putin a fost invitat la summit ca parte a unui efort de a-i oferi ocazii de a interacționa cu Trump și cu alți lideri mondiali.

Posibila prezență a lui Putin are o semnificație deosebită, întrucât G20 a devenit în repetate rânduri un forum de dezbatere privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

La summitul G20 din 2025 de la Johannesburg, liderii occidentali au afirmat că un cadru de pace susținut de SUA conține „elemente importante”, dar necesită muncă suplimentară, invocând îngrijorarea că unele prevederi ar putea lăsa Ucraina vulnerabilă la viitoare atacuri rusești.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la începutul acestei luni că ar fi dispus să se deplaseze la summitul de la Miami și să se întâlnească cu Putin acolo, în cazul în care liderul rus va participa.

Siluanov a participat luna trecută la o reuniune a miniștrilor de finanțe din cadrul G20 în Carolina de Nord, atrăgând critici din partea unor senatori americani și a unor oficiali europeni.