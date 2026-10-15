Mai puțină birocrație pentru micii producători: Guvernul pregătește simplificări

Potrivit premierului, ANSA a prezentat un set de propuneri pentru simplificarea activității micilor producători, după o întâlnire în care aceștia au semnalat mai multe dificultăți birocratice. Una dintre măsuri vizează producătorii din categoria cu risc redus, care vor putea începe activitatea prin notificarea ANSA, fără a aștepta aprobarea instituției. Premierul susține că măsura ar putea viza, de exemplu, producătorii de pâine artizanală și anumite produse de patiserie.

Totodată, autoritățile intenționează să creeze un cadru legal pentru prepararea și comercializarea alimentelor făcute acasă, în special a produselor cu risc redus, inclusiv pentru vânzarea acestora la târguri.

Un alt obiectiv este instituirea unui regim simplificat pentru acești comercianți, care să le permită să activeze inclusiv fără înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată. În acest sens, ANSA lucrează împreună cu Ministerul Economiei.

Premierul a mai anunțat că autoritățile au convenit să reducă frecvența controalelor la micii producători, acestea urmând să fie efectuate în funcție de risc.