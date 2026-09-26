Mai puține exporturi de energie în orele de vârf și restricții la iluminat

În același timp, vor fi aplicate măsuri de economisire a energiei: în clădirile publice și spațiile comerciale va fi redus iluminatul inutil, iar iluminatul decorativ și publicitar va fi deconectat, transmite IPN.

Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, în cazul în care sistemul energetic ajunge sub presiune, prioritate la alimentarea cu energie electrică vor avea spitalele, serviciile de urgență, stațiile de captare și pompare a apei și alte obiective vitale.

Dacă necesarul de energie nu va putea fi acoperit prin achiziții obișnuite, autoritățile vor putea solicita energie de urgență din sistemele țărilor vecine.

Instituțiile publice vor reduce, de asemenea, consumul de energie și carburanți, iar iluminatul public va fi redus acolo unde acest lucru poate fi făcut în condiții de siguranță.

Întreprinderile cu un consum mare de energie vor fi încurajate să mute, pe cât posibil, activitățile energofage în afara orelor de vârf. Astfel, autoritățile urmăresc reducerea consumului care poate fi amânat sau evitat și direcționarea energiei disponibile către consumatorii și serviciile care au nevoie de aceasta.

Măsurile sunt aplicate în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrată în vigoare pe 26 septembrie.