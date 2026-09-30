Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare a noilor ambasadori din cinci state

Potrivit comunicatului oferit de Președinție, cei cinci sunt reprezentanții din SUA, Turcia, Canada, Arabia Saudită și Algeria.

Astfel, au fost recepționate scrisorile oferite de:

Joseph Mark Burkhalter, ambasador agreat al Statelor Unite ale Americii, cu reședința la Chișinău;

Nazmiye Başaran, ambasadoare agreată a Republicii Turcia, cu reședința la Chișinău;

Kevin Rex, ambasador agreat al Canadei, cu reședința la București;

Khalid Eid Alshammri, ambasador agreat al Regatului Arabiei Saudite, cu reședința la București;