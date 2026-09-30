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Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare a noilor ambasadori din cinci state

Cristina Vlah
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare a noilor ambasadori din cinci state

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a cinci ambasadori agreați.

Potrivit comunicatului oferit de Președinție, cei cinci sunt reprezentanții din SUA, Turcia, Canada, Arabia Saudită și Algeria.

Astfel, au fost recepționate scrisorile oferite de:

  • Joseph Mark Burkhalter, ambasador agreat al Statelor Unite ale Americii, cu reședința la Chișinău;

  • Nazmiye Başaran, ambasadoare agreată a Republicii Turcia, cu reședința la Chișinău;

  • Kevin Rex, ambasador agreat al Canadei, cu reședința la București;

  • Khalid Eid Alshammri, ambasador agreat al Regatului Arabiei Saudite, cu reședința la București;

  • Ahmed Ouail, ambasador agreat al Republicii Algeriene Democratice și Populare, cu reședința la Kiev.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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