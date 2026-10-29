Maia Sandu a retras cetățenia R. Moldova pentru trei persoane, inclusiv doi membri ai pretinsului legislativ de la Tiraspol

Potrivit Președinției, Iurie Cara și Andrei Safonov au participat la adoptarea unor acte anticonstituționale care încalcă drepturile cetățenilor R. Moldova din regiunea transnistreană. De asemenea, cei doi promovează ideologia ”lumii ruse” și susțin menținerea prezenței militare ilegale a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova.

În cazul lui Serghei Verdeș, autoritățile au constatat că acesta a dobândit cetățenia Republicii Moldova cu încălcarea procedurii legale, în pofida unui aviz negativ emis de Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

Procedurile de retragere a cetățeniei au fost inițiate de Agenția Servicii Publice, în baza constatărilor SIS.

Potrivit legislației, cetățenia Republicii Moldova poate fi retrasă în cazul săvârșirii unor fapte deosebit de grave care prejudiciază interesele statului, precum și atunci când aceasta a fost dobândită prin eludarea normelor legale.

Președinția precizează că autoritățile vor continua să întreprindă măsuri pentru protejarea ordinii constituționale și a intereselor naționale, în conformitate cu legislația în vigoare.