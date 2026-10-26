Maia Sandu a semnat decretul: Vadim Șchiopu devine director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat

Vadim Șchiopu activează de mai mulți ani în cadrul instituției. Potrivit unui decret prezidențial din decembrie 2023, acesta ocupa funcția de șef de direcție generală și făcea parte din Colegiul SPPS.

Numirea sa vine după mai multe schimbări la conducerea instituției. În noiembrie 2025, fostul director al SPPS, Vasile Popa, și adjunctul său, Vitalie Lupașcu, au fost eliberați din funcții în baza cererilor de demisie.

Ulterior, în februarie 2026, la conducerea Serviciului de Protecție și Pază de Stat a fost numit Alexandru Harea.

SPPS este instituția care asigură protecția președintelui R.Moldova și a altor demnitari și a unor obiective de importanță deosebită.