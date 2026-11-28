Expoziția, dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului român, a fost inaugurată în prezența șefului statului, Maia Sandu, a ministrului Culturii, Dan Suruceanu, a reprezentanților comunității artistice și ai instituțiilor culturale, a membrilor corpului diplomatic și a invitaților din România.

Publicul va putea admira și fotografii din anul 1937, care ilustrează realizarea și amplasarea Coloanei fără Sfârșit, parte a Ansamblului Monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu. De asemenea, vizitatorii vor putea urmări un film realizat de regizorul român Cornel Mihalache, inspirat din textele filosofice ale sculptorului.

Cu ocazia inaugurării expoziției, Banca Națională a Moldovei a lansat o monedă comemorativă din argint, dedicată aniversării artistului, emisă la solicitarea Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Expoziția este organizată în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Centrul de Documentare, Cercetare și Promovare Constantin Brâncuși din Târgu Jiu și Banca Națională a Moldovei, informează Ministerul Culturii.

Constantin Brâncuși (1876–1957) este considerat unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului al XX-lea. Opera sa, inspirată inclusiv din arta populară românească, a contribuit la dezvoltarea sculpturii moderne la nivel mondial.