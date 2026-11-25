„Există discuții cu Guverne ca să ne ajute. A fost semnat și Acordul cu Ucraina, despre care a făcut foarte multă zarvă o parte a opoziției, și este total iresponsabil pentru că acest acord de apărare nu încalcă Constituția. Dar ca să facem un transfer de tehnologie, pentru că nu avem când să inventăm lucruri care deja au fost inventate, deci avem nevoie de acest acord cu Ucraina pentru transferul de tehnologie, ca să obținem tehnologia pe care ei deja o au.

Și evident - investiții, pentru că legea va permite și sectorului privat, deci putem să avem investitori străini ca să vină și să producă. Și avem nevoie de acele interceptoare, care să ne protejeze. La anul viitor, cu siguranță lucrurile se vor întâmpla”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV.

Șefa statului a condamnat faptul că Federația Rusă încalcă integritatea teritorială a Republicii Moldova și securitatea cetățenilor atunci când lansează drone care survolează illegal spațiul nostru aerian. De aceea, demnitara a accentuat că R. Moldova are nevoie de un sistem bun de apărare.

„Noi trebuie să facem ceea ce face toată lumea: să învățăm, să ne protejăm. Noi avem resurse mult mai puține decat are altă lume. Uitați-vă la Polonia, la România. Sunt țări NATO, au resurse mai mari și oricum le este greu să facă față unor riscuri. Noi o să ajustăm legislația, o să începem să investim. Sigur, speranța noastră mare este că se va încheia acest război mai repede. Dar oricum noi am intrat într-o eră a dronelor, și chiar dacă se va încheia acest război, știind acest pericol al dronelor, noi trebuie să ne consolidăm sistemul de apărare și să-l facem așa cum face toată lumea”, a mai spus Maia Sandu.