Maia Sandu, apel la unitate în cadrul Forumului Național al Minorităților Etnice: Putem fi mândri de identitatea și tradițiile noastre și, în același timp, să iubim R. Moldova

„La Forumul Național al Minorităților Etnice, am discutat despre cum consolidăm încrederea dintre oameni și construim o țară în care fiecare se simte respectat și prețuit. Când o dronă a căzut la Etulia, într-o comunitate majoritar găgăuză, pericolul nu a întrebat ce limbă vorbesc oamenii. Nici când alta a explodat între Ceadîr-Lunga și Valea Perjei ori la Crocmaz. Cu toții avem aceleași preocupări și ne dorim același lucru: să ne știm copiii în siguranță și să trăim în pace”, a precizat șeful statului.

În mesajul său, Maia Sandu a vorbit și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pe care a prezentat-o drept o oportunitate de consolidare a securității și de dezvoltare a țării, dar și de protejare a identității culturale a comunităților etnice.

„Aderarea la Uniunea Europeană înseamnă securitate, mai multe oportunități de dezvoltare, dar și garanția că fiecare comunitate își poate păstra și promova cultura. Putem fi mândri de identitatea și tradițiile noastre și, în același timp, să iubim Republica Moldova”, a afirmat președintele.

În încheiere, Maia Sandu a îndemnat cetățenii să nu se lase dezbinați de diferențele dintre comunități și să pună accent pe lucrurile care îi unesc.

„Iar atunci când cineva încearcă să ne dezbine, să ne întoarcă unii împotriva altora, să nu uităm că avem mai multe lucruri care ne unesc decât care ne despart”, a conchis șeful statului.

Forumul Național al Minorităților Etnice, ajuns la cea de-a treia ediție, s-a desfășurat pe 17 octombrie, sub genericul „Voci diferite, viitor comun”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunităților etnice, autorităților publice, societății civile și partenerilor internaționali.

Discuțiile s-au concentrat pe protejarea drepturilor minorităților, păstrarea identității culturale, combaterea dezinformării și implicarea comunităților etnice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Forumul a fost organizat de Centrul de Inițiative Civice pentru Minoritățile Naționale, cu sprijinul partenerilor internaționali.