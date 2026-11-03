Maia Sandu: Blocarea aderării Republicii Moldova la UE nu ajută Ucraina

Șeful statului a declarat că își dorește aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, întrucât este în interesul strategic al Republicii Moldova să fie înconjurată de state membre ale UE. Totodată, Maia Sandu a subliniat că dificultățile cu care se confruntă Kievul, în condițiile războiului, nu ar trebui să împiedice avansarea Chișinăului.

”Îmi doresc foarte mult ca toate statele candidate să avanseze mai repede, în conformitate cu regulile, dar, în același timp, consider că blocarea Republicii Moldova nu ajută Ucraina”, a declarat Maia Sandu.

Întrebată dacă Republica Moldova ar trebui să continue procesul de aderare împreună cu Ucraina sau separat, președintele a insistat asupra responsabilității autorităților de la Chișinău de a asigura progresul propriului stat.

”Sunt responsabilă pentru progresul acestui stat. Și, repet, blocarea Republicii Moldova nu ajută Ucraina”, a afirmat Maia Sandu.

Președintele a avertizat că întârzierea integrării europene ar putea slăbi rezistența Republicii Moldova în fața ingerințelor rusești. Potrivit acesteia, numai în 2025, Rusia ar fi cheltuit o sumă echivalentă cu 2% din PIB-ul Republicii Moldova pentru a interveni în procesele democratice.

”Încercăm să menținem Republica Moldova de partea corectă a istoriei și să o păstrăm democratică. De aceea, integrarea europeană este atât de importantă pentru noi. Suntem un stat mic și, totuși, numai în 2025, Rusia a cheltuit 2% din PIB-ul nostru pentru a interveni în procesele noastre democratice”, a declarat șeful statului.

Maia Sandu a avertizat că, în lipsa unor rezultate concrete în procesul de aderare, Moscovei i-ar putea deveni mai ușor să își promoveze narativele în Republica Moldova.

În cadrul interviului, președintele a revenit și la subiectul unei eventuale Uniri cu România, după ce anterior declarase că ar susține această opțiune în cazul organizării unui referendum.

Maia Sandu a explicat că prioritatea sa este asigurarea securității și libertății cetățenilor, iar apropierea amenințării rusești impune examinarea unor soluții de protejare a statului.

”Vreau ca statul meu să fie în siguranță și să fie liber. Imaginați-vă că Rusia se apropie de frontierele voastre. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite”, a declarat președintele.

Totuși, șeful statului a recunoscut că, în prezent, Unirea cu România nu beneficiază de suficient sprijin popular, spre deosebire de integrarea europeană.

”În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem însă o majoritate care susține integrarea europeană și de aceea urmărim acest obiectiv cu atâta determinare”, a precizat Maia Sandu.

Întrebată dacă Republica Moldova și-ar păstra libertatea în cazul Unirii cu România, președintele a făcut distincția dintre suveranitate și libertățile democratice.

”În ceea ce privește suveranitatea, este o altă discuție, dar România este un stat democratic, spre deosebire de Rusia, iar cetățenii României sunt liberi, ceea ce nu se poate spune despre Rusia”, a declarat Maia Sandu.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind posibilitatea ca Republica Moldova și Ucraina să avanseze separat în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat anterior împotriva separării celor două procese, afirmând că o asemenea decizie ar fi greșită din punct de vedere moral.