Maia Sandu condamnă ultimele atacuri rusești asupra Ucrainei: „Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale”

„Rusia atacă Ucraina non-stop. Noaptea trecută și azi dimineața, orașe și comunități din întreaga țară au fost supuse loviturilor aeriene, iar oameni nevinovați și-au pierdut viața. La Kyiv au fost bombardate Academia Națională de Științe, locuințe civile și o instituție medicală. La Kharkiv, zeci de oameni au fost răniți, inclusiv copii”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Președintele a afirmat că atacurile afectează oamenii și infrastructura de care depinde viața de zi cu zi.

„Toate aceste atacuri demonstrează că Rusia lovește intenționat în oameni - în casele lor, în economia și infrastructura de care depinde viața lor de zi cu zi. Rusia trebuie să răspundă pentru crimele sale, iar Ucraina trebuie sprijinită în continuare pentru dreptul de a trăi liber și în pace”, a mai scris Maia Sandu.

În noaptea de duminică spre luni, Rusia a atacat în Ucraina centre de date și de comunicații, instalații energetice și infrastructura unui aerodrom militar din regiunea Kiev, precum și obiective logistice și portuare din regiunea Odesa. Potrivit Ministerului rus al Apărării, au fost lovite și nave comerciale, un șantier naval din portul Ismail și o bază a serviciului ucrainean de grăniceri.