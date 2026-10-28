Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate, în urma atacului cibernetic de proporții

Șefa statului a discutat astăzi despre aceste riscuri cu peste 30 de șefi de state și de guvern și miniștri de resort. Discuțiile au avut loc în cadrul unei reuniuni virtuale la nivel înalt, dedicată controlului modelelor de inteligență artificială.

Maia Sandu a subliniat importanța cooperării între state pentru accesul la instrumente și expertiză de apărare cibernetică în fața atacurilor facilitate de inteligența artificială. Mesajul șefei statului vine în contextul în care Republica Moldova se confruntă în prezent cu un atac cibernetic de amploare, cel mai probabil facilitat de inteligența artificială.

Discuțiile s-au mai axat și pe domeniile de cooperare internațională pentru controlul și supravegherea modelelor de frontieră, pe modul în care toate țările pot avea încredere în siguranța și securitatea acestor modele și pe pașii către un cadru comun de principii pentru siguranța și guvernanța inteligenței artificiale, acceptabil pentru toate statele și aplicabil de către companiile dezvoltatoare.

Menționăm că, reuniunea a fost convocată de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, care au lansat luna trecută, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, Apelul pentru controlul modelelor de inteligență artificială de frontieră.

Apelul pornește de la constatarea că cele mai avansate modele evoluează foarte rapid și pot genera riscuri grave pentru securitatea națională și internațională dacă nu sunt reglementate. Documentul cere ca inteligența artificială să rămână sub direcția, supravegherea și controlul uman, ca cele mai avansate modele să fie testate înainte de lansare și evaluate independent, iar statele să convină asupra unor standarde comune de siguranță.

Republica Moldova s-a numărat printre primii semnatari ai Apelului, la care au aderat până acum peste 30 de state și Comisia Europeană.