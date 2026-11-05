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Maia Sandu convoacă, vineri, Consiliul Național de Securitate. Intensificarea atacurilor cibernetice, pe agenda ședinței

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Maia Sandu convoacă, vineri, Consiliul Național de Securitate. Intensificarea atacurilor cibernetice, pe agenda ședinței

Președintele Maia Sandu a convocat pentru vineri, 6 noiembrie, o ședință a Consiliului Național de Securitate (CNS), în cadrul căreia vor fi examinate măsurile necesare pentru consolidarea securității cibernetice a Republicii Moldova și protejarea serviciilor guvernamentale digitale. Reuniunea va începe la ora 10:00, anunță Președinția.

Potrivit instituției prezidențiale, ședința are loc inclusiv pe fondul intensificării atacurilor cibernetice asupra instituțiilor publice și infrastructurii critice din mai multe state europene.

Cele mai recente atacuri au vizat, în această săptămână, peste zece state, precizează Președinția, fără a oferi detalii despre instituțiile afectate sau amploarea incidentelor.

În cadrul reuniunii, membrii Consiliului Național de Securitate urmează să examineze soluții pentru sporirea rezilienței cibernetice a statului și asigurarea unui nivel mai ridicat de protecție a serviciilor digitale guvernamentale.

După încheierea ședinței, președintele Maia Sandu va susține un briefing de presă, programat pentru ora 12:30, în cadrul căruia sunt așteptate informații despre subiectele discutate și eventualele decizii adoptate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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