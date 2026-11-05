Maia Sandu convoacă, vineri, Consiliul Național de Securitate. Intensificarea atacurilor cibernetice, pe agenda ședinței

Potrivit instituției prezidențiale, ședința are loc inclusiv pe fondul intensificării atacurilor cibernetice asupra instituțiilor publice și infrastructurii critice din mai multe state europene.

Cele mai recente atacuri au vizat, în această săptămână, peste zece state, precizează Președinția, fără a oferi detalii despre instituțiile afectate sau amploarea incidentelor.

În cadrul reuniunii, membrii Consiliului Național de Securitate urmează să examineze soluții pentru sporirea rezilienței cibernetice a statului și asigurarea unui nivel mai ridicat de protecție a serviciilor digitale guvernamentale.

După încheierea ședinței, președintele Maia Sandu va susține un briefing de presă, programat pentru ora 12:30, în cadrul căruia sunt așteptate informații despre subiectele discutate și eventualele decizii adoptate.