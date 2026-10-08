Maia Sandu, despre Unire: R. Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România. Cei care cunosc istoria înțeleg asta

”Chiar cred că R. Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România, iar această discuție (privind Unirea, n.r.) a început din prima zi a independenței R. Moldova. Cei care știu istoria noastră, care știu ce s-a întâmplat în contextul Pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate acele persoane înțeleg de ce această discuție are loc” a declarat șeful statului la primul panel din cadrul Moldova Security Forum.

Potrivit președintelui, susținătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice și de securitate, mai ales pe fondul amplificării amenințărilor regionale.

”O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unii, din motive de identitate, alții din motive economice, de securitate. Acum, când amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre asta”, a afirmat șeful statului.

Totuși, Maia Sandu a subliniat că realizarea Unirii depinde de voința majorității cetățenilor, iar această condiție nu este îndeplinită în prezent. În schimb, potrivit președintelui, există o majoritate care susține aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

”Este nevoie să fie o majoritate care ar vota pentru Unire, iar conform sondajelor, în prezent nu există o majoritate. Dar există o majoritate pentru integrarea europeană și noi credem că, deși UE nu este o uniune de apărare, oricum ar contribui la un mai mare grad de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum. Iată de ce continuăm să susținem planul de integrare europeană”, a explicat Maia Sandu.

Președintele a amintit și de declarația adoptată de Parlamentul României în 2018, la centenarul Marii Uniri, precum și de dezbaterile privind reunificarea purtate de-a lungul anilor de mai multe formațiuni politice românești.

Maia Sandu a reiterat că decizia privind o eventuală Unire aparține cetățenilor și că voința majorității trebuie respectată.