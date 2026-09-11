Maia Sandu, discuție telefonică cu Péter Magyar: Ungaria sprijină Republica Moldova în procesul de integrare europeană

Potrivit Președinției, cei doi oficiali au discutat și despre relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Ungaria, inclusiv despre legăturile economice dintre cele două țări.

Maia Sandu a reafirmat interesul Republicii Moldova pentru dezvoltarea parteneriatului strategic cu Ungaria, inițiat în 2020. În acest context, au fost abordate oportunitățile de extindere a schimburilor comerciale și a investițiilor.

Un alt subiect al discuției a fost situația de securitate din regiune, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

La finalul convorbirii, Maia Sandu și Péter Magyar au convenit să continue dialogul la nivel înalt.