Maia Sandu, discuții cu cei din conducerea Adunării Parlamentare a NATO despre amenințările la adresa securității R. Moldova

Demnitarii au discutat despre amenințările generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează direct securitatea Republicii Moldova. Și asta în contextul în care în septembrie, spațiul aerian al țării a fost încălcat de peste 20 de ori, iar în ultimele șapte zile, de nouă ori. Mai multe drone și rachete rusești au explodat pe teritoriul Republicii Moldova.

Șefa statului a menționat că protecția cetățenilor este principala obligație a statului, de aceea, Republica Moldova va continua să investească în securitate și apărare și să-și consolideze instituțiile și reziliența.

Potrivit unui comunicat al Președinției, modernizarea Armatei Naționale avansează datorită creșterii bugetului apărării și sprijinului Uniunii Europene, al NATO și al statelor partenere. Maia Sandu a mulțumit statelor partenere pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și Ucrainei, subliniind că sprijinul pentru Ucraina este și un sprijin pentru Republica Moldova.

Șefa statului a reiterat că Republica Moldova este un partener de securitate pentru Ucraina și pentru flancul estic al NATO, iar pentru a rămâne un stat stabil și democratic și un furnizor de securitate de încredere, Republica Moldova are nevoie de ancora aderării la Uniunea Europeană.

Menționăm că, Adunarea Parlamentară a NATO reunește parlamentari din cele 32 de state membre ale Alianței și asigură legătura dintre NATO și parlamentele naționale. Parlamentul Republicii Moldova are statut de membru asociat.

Republica Moldova este partener al NATO din 1994, prin programul Parteneriatul pentru Pace. Cooperarea respectă neutralitatea consfințită în Constituție și are drept scop consolidarea capacităților proprii de apărare ale țării.