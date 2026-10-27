Maia Sandu, după întrevederea cu Luca Niculescu: Republica Moldova și România vor intensifica cooperarea în domeniul apărării aeriene

Potrivit șefului statului, încălcările spațiului aerian al celor două țări de către drone și rachete rusești, precum și atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră reprezintă amenințări directe la adresa securității regionale. În aceste condiții, Chișinăul și Bucureștiul își propun să consolideze colaborarea pentru identificarea și prevenirea pericolelor.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să amenințe securitatea cetățenilor noștri, inclusiv prin dronele și rachetele care violează spațiul aerian al ambelor țări. Condamnăm atacurile Rusiei asupra navelor civile în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României, care pun în pericol vieți și comerțul în întreaga regiune. În acest context, vom intensifica schimbul de informații, avertizarea timpurie și cooperarea pentru implementarea celor mai eficiente soluții de apărare aeriană”, a scris Maia Sandu într-o postare pe rețelele sociale.

Un alt subiect al întrevederii a fost dezvoltarea legăturilor de transport și energie dintre Republica Moldova și România.

„Am discutat despre proiectele care ne leagă de România și de Uniunea Europeană: liniile electrice, drumurile și podurile, calea ferată și punctele de trecere a frontierei. Vrem ca oamenii să circule mai ușor și să petreacă mai puțin timp la frontieră, iar energia să fie mai sigură și mai accesibilă”, a menționat președintele

Maia Sandu a evidențiat și legăturile economice tot mai strânse dintre cele două state. Companiile românești investesc în Republica Moldova, în timp ce antreprenorii moldoveni își dezvoltă afacerile peste Prut, contribuind la crearea locurilor de muncă și la creșterea schimburilor comerciale.

În cadrul discuțiilor a fost abordat și parcursul european al Republicii Moldova. Șeful statului a subliniat că sprijinul României rămâne important pentru continuarea reformelor și apropierea țării de Uniunea Europeană.

„Pe măsură ce Republica Moldova avansează spre Uniunea Europeană, contăm pe România. O Moldovă democratică, liberă și ancorată în UE va rămâne, la rândul ei, un partener de încredere și un factor de stabilitate în regiune”, a declarat Maia Sandu.

La final, președintele i-a mulțumit premierului român pentru angajamentul de a continua proiectele comune și i-a urat succes în noul mandat.