Maia Sandu, după o întâlnire cu un grup de copii: Vom discuta cu Ministerul Educației ca primele 30 de minute ale zilei să fie obligatoriu dedicate lecturii

„Am plecat de la întâlnire cu o idee pe care o vom discuta cu Ministerul Educației și Cercetării: să găsim o formulă prin care primele 30 de minute ale zilei să fie obligatoriu dedicate lecturii.

Mă bucur că avem copii curioși, care citesc cu plăcere și care au atât de multe întrebări și idei. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns provocării mele și părinților, bunicilor și profesorilor care îi încurajează să citească. Vă îndemn să citiți și să fiți curioși”, a declarat Maia Sandu.

Anterior, mai exact la începutul verii, Maia Sandu i-a provocat pe copii să lase din când în când telefoanele și tabletele deoparte și să citească o carte. Potrivit datelor oferite de Președinție, aproape 500 de copii din R. Moldova au scris despre cărțile pe care le-au citit în vacanță, despre personajele lor preferate și despre poveștile care i-au făcut să râdă, să viseze și să descopere lucruri noi.