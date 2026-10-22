Maia Sandu efectuează prima sa vizită în Ungaria. Integrarea europeană și securitatea regională, pe agenda discuțiilor

Pe 23 octombrie, Maia Sandu va participa, alături de alți șefi de stat și de guvern, la ceremoniile de comemorare a Revoluției Maghiare din 1956, când populația Ungariei s-a ridicat împotriva regimului comunist și a dominației sovietice. Revolta a fost reprimată violent de trupele sovietice.

A doua zi, pe 24 octombrie, președintele Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu președintele Ungariei, András Baka, și cu premierul Péter Magyar.

Potrivit agendei anunțate, discuțiile vor viza dezvoltarea relațiilor moldo-ungare, extinderea cooperării economice, sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și provocările de securitate din regiune.

Republica Moldova și Ungaria au semnat, în 2020, o declarație de parteneriat strategic, care prevede, între altele, susținerea integrării europene a Republicii Moldova și consolidarea relațiilor economice dintre cele două state.