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Maia Sandu efectuează prima sa vizită în Ungaria. Integrarea europeană și securitatea regională, pe agenda discuțiilor

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Maia Sandu efectuează prima sa vizită în Ungaria. Integrarea europeană și securitatea regională, pe agenda discuțiilor

Președintele Maia Sandu va efectua, în perioada 23–24 octombrie, prima sa vizită oficială în Ungaria, la invitația premierului Péter Magyar. Șeful statului va participa la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Maghiară din 1956 și va avea întrevederi cu conducerea de la Budapesta, în cadrul cărora vor fi abordate relațiile bilaterale, integrarea europeană a Republicii Moldova și securitatea regională.

Pe 23 octombrie, Maia Sandu va participa, alături de alți șefi de stat și de guvern, la ceremoniile de comemorare a Revoluției Maghiare din 1956, când populația Ungariei s-a ridicat împotriva regimului comunist și a dominației sovietice. Revolta a fost reprimată violent de trupele sovietice.

A doua zi, pe 24 octombrie, președintele Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu președintele Ungariei, András Baka, și cu premierul Péter Magyar.

Potrivit agendei anunțate, discuțiile vor viza dezvoltarea relațiilor moldo-ungare, extinderea cooperării economice, sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și provocările de securitate din regiune.

Republica Moldova și Ungaria au semnat, în 2020, o declarație de parteneriat strategic, care prevede, între altele, susținerea integrării europene a Republicii Moldova și consolidarea relațiilor economice dintre cele două state.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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