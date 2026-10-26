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Maia Sandu felicită Lista Studenților din Serbia pentru victoria electorală

Irina Limbas
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Maia Sandu felicită Lista Studenților din Serbia pentru victoria electorală

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat studenții din Serbia pentru victoria în alegeri și poporul sârb pentru prezența record la vot.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a menționat că Republica Moldova își dorește un parteneriat puternic cu Serbia.

„Republica Moldova așteaptă cu interes un parteneriat puternic cu Serbia, într-o regiune care aparține unei Europe unite și pașnice”, a transmis Maia Sandu.

Mesajul vine în contextul scrutinului parlamentar din Serbia, care au avut loc duminică. Alegerile anticipate au avut loc pe fondul tensiunilor politice și al protestelor conduse de studenți, care au cerut combaterea corupției și asumarea răspunderii de către autorități.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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