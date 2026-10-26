Maia Sandu felicită Lista Studenților din Serbia pentru victoria electorală

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a menționat că Republica Moldova își dorește un parteneriat puternic cu Serbia.

„Republica Moldova așteaptă cu interes un parteneriat puternic cu Serbia, într-o regiune care aparține unei Europe unite și pașnice”, a transmis Maia Sandu.

Mesajul vine în contextul scrutinului parlamentar din Serbia, care au avut loc duminică. Alegerile anticipate au avut loc pe fondul tensiunilor politice și al protestelor conduse de studenți, care au cerut combaterea corupției și asumarea răspunderii de către autorități.

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