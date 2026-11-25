Șefa statului nu a oferit prea multe detalii despre acest proiect, dar a menționat că în cazul proiectelor de apărare se discută cu toți partenerii Republicii Moldova.

„Pentru apărare lucrăm cu partenerii, cu NATO, cu Germania avem o colaborare foarte bună. Acum, dacă e să vorbim pe bilateral, Germania este cel mai mare susținător al nostru, cu granturi ca să ne consolidăm sistemul de apărare.

Chiar în aceste zile, luni, am discutat la Berlin despre un proiect suplimentar care să vină pe apărarea antiaeriană. Dar trebuie să înțelegem că ea se construiește pe trepte, că nu există doar un echipament pe care l-am conectat și gata – totul este bine. Pe nivele de protecție e adevărat că avem foarte mult de construit. În trecut nu existau aceste riscuri că dronele au apărut de curând. Nu ne gândeam că va fi război, dar investițiile în apărare au fost foarte, foarte precare si acum noi trebuie să compensăm”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.

Referindu-se la apărarea teritoriului Republicii Moldova în fața dronelor, președinta a spus că acest lucru este mai dificil de drealizat în contextul în care localitățile noastre sunt destul de apropiate unele de altele, iar o dronă doborâtă ar putea cădea și afecta zonele rezidențiale. Spre deosebire de alte țări, unde spațiile împădurite sunt mai largi, R. Moldova are dezavantajul spațiului geografic restrâns.