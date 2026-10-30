Maia Sandu, în memoria lui Ion și Doinei Aldea-Teodorovici: Îi regăsim și în tot ce am construit de atunci - într-o țară liberă, în dreptul de a vorbi limba română

„Prin muzica lor, acești mari artiști au unit oamenii în jurul speranței într-un viitor liber, punându-și talentul în slujba adevărului, a limbii române și a demnității noastre naționale. Ne lipsesc și ne vor lipsi mereu. Dar vocile lor nu au tăcut. Le auzim și acum, în cântecele care ne emoționează și ne adună împreună. Le regăsim și în tot ce am construit de atunci - într-o țară liberă, în dreptul de a vorbi limba română și în hotărârea de a ne decide singuri soarta”, se menționează într-o postare a Maiei Sandu de pe rețelele de socializare.

Mesajul a fost transmis cu ocazia marcării astăzi, 30 octombrie, a 34 de ani de la trecerea în neființă a celor două legende culturale.

Tot astăzi, fiul celor doi mari astiști, Cristofor Aldea-Teodorovici, a anunțat un miting de comemorare a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Astfel, la ora 12:00 – la monumentul Doina și Ion, str. Alexei Mateevici, lângă Universitatea de Stat, la intrarea și scările spre parcul Valea Morilor va avea loc mitingul, iar la ora 13:30 – mulțimea se va deplasa la Cimitirul Central (Armenesc), unde sunt înmormântați artiștii.

Menționăm că Ion și Doina Aldea-Teodorovici au decedat în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, într-un accident rutier lângă Coșereni. Ei au devenit un duet legendar pentru piesele lor cu un măreț spirit patriotic și civic, susținând Unirea Republicii Moldova cu România.