Pe agenda vizitei figurează și întrevederi cu președintele Bundestagului, Julia Klöckner, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, ministrul Apărării, Boris Pistorius, și ministra pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Reem Alabali-Radovan.

Adunarea Parlamentară a NATO reunește reprezentanți ai parlamentelor din statele membre ale Alianței și din țările partenere. Reuniunea este dedicată principalelor provocări de securitate și consolidării cooperării internaționale în domeniul apărării.

Discuțiile au loc în contextul parteneriatului dintre Republica Moldova și Germania, unul dintre principalii susținători ai integrării europene a țării. Berlinul oferă asistență tehnică și financiară pentru modernizarea infrastructurii, dezvoltarea economică, eficiența energetică și consolidarea instituțiilor publice, inclusiv în domeniul apărării.

Republica Moldova cooperează cu NATO din 1994, în cadrul unui parteneriat care vizează modernizarea instituțiilor de apărare, sporirea rezilienței și consolidarea securității cibernetice. Cooperarea se desfășoară cu respectarea statutului de neutralitate prevăzut de Constituție.

Vizita de la Berlin are loc la câteva zile după participarea Maiei Sandu la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, găzduită de cancelarul german Friedrich Merz.