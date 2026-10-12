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Maia Sandu, înainte de reuniunea Consiliului European: R. Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri

Cristina Vlah
Maia Sandu, înainte de reuniunea Consiliului European: R. Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negocieri

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a discutat cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, despre faptul că R. Moldova își propune să deschidă toate capitolele de negocieri până la sfârșitul anului.

Această discuție a fost una telefonică și are loc la câteva zile înainte de reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsește și subiectul privind extinderea Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat al Președinției, cei doi oficiali au vorbit și despre relațiile bilaterale, inclusiv despre acordul în domeniul securității sociale, care le va garanta dreptul la pensie cetățenilor moldoveni care au muncit în Irlanda.

Un alt subiect a fost summitul Comunității Politice Europene, pe care Irlanda îl va găzdui la Dublin pe 12 noiembrie și care va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuții despre securitatea și stabilitatea continentului.

Menționăm că, Irlanda deține Președinția Consiliului Uniunii Europene până la data de 31 decembrie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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