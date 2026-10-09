Maia Sandu, întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska. Securitatea regională și ingerințele Rusiei, printre subiectele discutate

Potrivit unui comunicat al Președinției, Maia Sandu a apreciat sprijinul oferit de NATO și de statele aliate pentru modernizarea Armatei Naționale, consolidarea securității cibernetice și creșterea capacității Republicii Moldova de a face față amenințărilor hibride.

Un alt subiect abordat a fost experiența Republicii Moldova în combaterea ingerințelor externe în procesele electorale. Potrivit Președinției, măsurile prin care autoritățile de la Chișinău au reușit să limiteze ingerințele Rusiei în alegeri reprezintă lecții utile și pentru statele membre ale NATO.

Oficialii au discutat, de asemenea, despre evoluțiile de securitate din regiune, contribuția Republicii Moldova la securitatea Ucrainei și a Europei, precum și despre procesul de integrare europeană.

Republica Moldova cooperează cu NATO din 1994, odată cu aderarea la Parteneriatul pentru Pace. Autoritățile subliniază că această colaborare se desfășoară cu respectarea statutului de neutralitate prevăzut de Constituție.

Din 2025, relațiile de cooperare sunt reglementate de Programul de parteneriat individual adaptat (ITPP) pentru perioada 2025–2028. Documentul a înlocuit Planul individual de acțiuni al parteneriatului (IPAP), aplicat începând cu anul 2006.