Șeful statului s-a întâlnit cu președintele Bundestagului, Julia Klöckner, ministrul federal de Externe, Johann Wadephul, ministrul Apărării, Boris Pistorius, și ministrul federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, Reem Alabali Radovan.

Potrivit Președinției, oficialii au abordat situația de securitate regională, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești și atacurile hibride îndreptate împotriva democrațiilor europene.

Un accent aparte a fost pus pe cooperarea bilaterală în domeniul apărării și pe sprijinul oferit de Germania pentru consolidarea capacităților Republicii Moldova de a face față amenințărilor de securitate.

În cadrul întrevederilor, Maia Sandu a subliniat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă atât o garanție de securitate pentru stat, cât și o contribuție la stabilitatea întregii regiuni.

Oficialii au discutat despre evoluția negocierilor de aderare și reformele necesare pentru atingerea obiectivului Chișinăului de a încheia acest proces în 2028. Președintele a mulțumit Germaniei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova pe parcursul integrării europene.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și relațiile economice bilaterale, inclusiv investițiile germane și proiectele finanțate de Berlin în domeniul securității energetice, infrastructurii locale, serviciilor publice și dezvoltării regionale.

Germania se numără printre principalii parteneri europeni ai Republicii Moldova și susține parcursul său de aderare la Uniunea Europeană.

Întrevederile au avut loc în cadrul vizitei de lucru a Maiei Sandu la Berlin, unde șeful statului a susținut un discurs în plenul Adunării Parlamentare a NATO. Săptămâna trecută, președintele a participat și la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, găzduită de cancelarul german Friedrich Merz.