Maia Sandu, la ASEM: Aveți o misiune importantă - să pregătiți specialiști pentru economia de mâine

În acest context, președintele a specificat că Academia de Studii Economice are un rol foarte important în pregătirea specialiștilor în domeniul economic – un domeniu esențial pentru dezvoltarea R. Moldova.

„La 35 de ani, Moldova se află din nou într-o perioadă de schimbări importante. Avem prieteni și parteneri puternici și o direcție clară de dezvoltare - integrarea europeană. Economia noastră este tot mai conectată la piața Uniunii Europene, iar această apropiere ne deschide oportunități pe care trebuie să știm să le valorificăm. Pentru asta, avem nevoie să producem mai mult, mai competitiv și cu mai multă valoare adăugată.

Aici, ASEM are în continuare o misiune importantă. Să pregătească specialiștii pentru economia de mâine, să dezvolte cercetarea care răspunde realităților Moldovei și să fie tot mai aproape de companii, antreprenori și instituțiile publice. Trebuie să construim o economie în care tinerii noștri să găsească oportunități acasă, să-și poată construi aici viitorul și să contribuie la dezvoltarea Moldovei”, a declarat Maia Sandu.

Liderul de la Chișinău a amintit că ASEM a fost creată practic odată cu Republica Moldova, într-o perioadă de înființare a instituțiilor.

„Au fost ani în care multe lucruri trebuiau învățate și construite din mers. Academia a făcut parte din această transformare, pregătind generații de: economiști, manageri, contabili și finanțiști. Absolvenții ASEM lucrează în companii și bănci, în instituțiile statului și organizații internaționale, dezvoltă afaceri și contribuie, din diferite domenii, la economia țării”, a mai spus Maia Sandu.