Maia Sandu, la Budapesta: Onorăm curajul poporului maghiar, la 70 de ani de la Revoluția anticomunistă

Șefa statului a menționat că prin participarea sa a venit să onoreze curajul poporului maghiar.

„În octombrie 1956, ungurii au ieșit în stradă pentru a-și cere libertatea și dreptul de a-și decide singuri soarta, fără dictat de la Moscova. Kremlinul a răspuns cu forța: tancurile sovietice au intrat în Budapesta. Mii de oameni au fost uciși, iar sute de mii au fost nevoiți să fugă din propria țară. Dar dorința de libertate a oamenilor s-a dovedit mai puternică și Ungaria și-a recâștigat, în cele din urmă, libertatea.

Am trăit și noi sub aceeași dominație, de aceea idealul de libertate al ungurilor din 1956 ne este aproape”, scrie Maia Sandu într-un mesaj pe rețelele de socializare.

În context, Maia Sandu subliniază că Ungaria în prezent este membră a Uniunii Europene, unde oamenii trăiesc liber și în siguranță. „Același drum îl parcurge și Republica Moldova, cu sprijinul statelor membre. Libertatea se câștigă greu și se păstrează cu grijă. Noi alegem să o păstrăm în familia europeană”, mai scrie Maia Sandu.