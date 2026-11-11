Maia Sandu, la Dublin: Lucrăm împreună cu Irlanda, ca deciziile privind aderarea R. Moldova la UE să fie luate cât mai curând

„Irlanda deține președinția Consiliului UE, unde se iau deciziile privind negocierile noastre de aderare. Lucrăm împreună ca acestea să fie luate cât mai curând”, a menționat Maia Sandu, aflată în vizită de lucru în capitala irlandeză.

Un subiect foarte important l-a constituit și faptul că astăzi, la Dublin, Republica Moldova și Irlanda au semnat Acordul privind securitatea socială.

„Vrem ca cetățenii noștri să se bucure de drepturi și protecție socială, indiferent unde aleg să muncească. Pentru cei circa 30.000 de moldoveni din Irlanda, înseamnă că anii lucrați legal acolo se adună cu cei lucrați acasă la calcularea pensiei.

Mulțumesc Irlandei pentru că este a doua casă pentru mulți moldoveni și un partener de încredere pentru țara noastră”, se menționează în mesajul Maiei Sandu.

La Dublin a fost și ministrul Muncii și Protecției Sociale a R. Moldova, Natalia Plugaru. Ea a semnat Acordul privind securitatea socială împreună cu omologul său irlandez, Dara Calleary.