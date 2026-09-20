Maia Sandu, la Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială: Nicio reformă nu poate fi mai bună decât oamenii care o pun în practică

Maia Sandu a spus că Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale este, în primul rând, despre omenie și despre capacitatea de a sprijini oamenii aflați în situații dificile.

„Omenia înseamnă să nu rămânem indiferenți atunci când cineva de lângă noi trece printr-o situație grea. Să vedem dincolo de problema cu care se confruntă, să îi respectăm demnitatea și să încercăm să-l ajutăm să meargă înainte. Voi faceți din omenie o profesie. Sunteți alături de copii care au nevoie de siguranță, de oamenii în vârstă care nu se mai pot descurca singuri, de persoane cu dizabilități care au nevoie de sprijin pentru a putea duce o viață cât mai independentă”, a declarat președintele.

Potrivit șefului statului, activitatea asistenților sociali presupune atât cunoștințe și profesionalism, cât și capacitatea de a asculta, de a fi empatic și de a avea răbdare.

„Uneori înseamnă să intri în case în care problemele s-au adunat ani la rând, iar simplul fapt că cineva vine și ascultă fără să judece poate face o diferență enormă. Pentru această activitate, de multe ori grea și nu întotdeauna suficient de vizibilă, țin să vă mulțumesc”, a spus Maia Sandu.

Președintele a menționat că pandemia, războiul de la hotarul Republicii Moldova și criza energetică au pus presiune asupra oamenilor, în special asupra celor vulnerabili, iar profesioniștii din protecția socială au fost printre cei chemați să răspundă rapid situațiilor apărute.

În acest context, Maia Sandu a vorbit despre reforma „Restart”, prin care a început o transformare a sistemului de asistență socială.

„Prin reforma Restart a început o transformare amplă a asistenței sociale, care a vizat clădirea unui sistem mai bine organizat, mai profesionist și mai aproape de comunități. Un sistem în care ajutorul pe care îl primește un om să nu depindă de localitatea în care trăiește și care să răspundă mai bine nevoilor reale ale fiecăruia”, a afirmat șeful statului.

Maia Sandu a menționat dezvoltarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități, extinderea echipelor mobile și a managementului de caz, precum și creșterea numărului de specialiști implicați în protecția copilului.

„Echipele mobile oferă sprijin unui număr tot mai mare de beneficiari. Managementul de caz a fost extins astfel încât problemele oamenilor să fie urmărite și rezolvate. Dar nicio problemă, nicio reformă nu poate fi mai bună decât oamenii care o pun în practică”, a declarat Maia Sandu.

Șeful statului a accentuat necesitatea profesionalizării continue a domeniului. Potrivit acesteia, este importantă atât pregătirea specialiștilor și formarea continuă, cât și dezvoltarea unor noi domenii de specializare.

„Avem nevoie ca tinerii să vadă în asistența socială o meserie căreia să i se dedice. Și avem nevoie ca oamenii care lucrează de mulți ani în sistem să simtă că experiența și devotamentul lor sunt apreciate”, a spus președintele.

Un alt subiect abordat de Maia Sandu a fost sprijinirea persoanelor apte de muncă pentru a-și găsi un loc de muncă și a deveni autonome. Ea a menționat extinderea măsurilor de susținere a persoanelor care intră sau revin pe piața muncii, inclusiv a femeilor care revin la serviciu după o perioadă dedicată îngrijirii familiei.

Președintele a evidențiat și acțiunile de combatere a muncii nedeclarate și trecerea angajaților la munca legală.

„Este o evoluție pozitivă, pentru că înseamnă că beneficiază de drepturile care li se cuvin, sunt protejați atunci când se îmbolnăvesc, contribuie pentru pensie și au mai multă siguranță pentru ei și familiile lor. Pentru că, până la urmă, pentru cei care pot lucra, un loc de muncă legal și stabil este una dintre cele mai bune forme de protecție socială”, a declarat ea.

Potrivit șefului statului, sistemul de protecție socială trebuie să combine sprijinul acordat persoanelor vulnerabile cu măsuri care să le permită celor apți de muncă să devină autonomi și să-și asigure viitorul prin muncă.

„Putem schimba instituții, putem construi sisteme digitale și putem crea servicii noi. Dar pentru omul care are nevoie de ajutor, statul capătă un chip doar prin lucrătorii pe care îi întâlnește”, a afirmat Maia Sandu.

Președintele a subliniat că încrederea oamenilor în sistemul de protecție socială depinde inclusiv de profesionalismul și corectitudinea celor care lucrează direct cu beneficiarii.

„Prin asistentul social, care îi trece pragul, prin specialistul care îl ajută să-și găsească un loc de muncă, prin funcționarul care îi ascultă problema și caută o soluție. De profesionalismul și corectitudinea dumneavoastră depinde încrederea în acest sistem”, a declarat Maia Sandu.

La finalul discursului, șeful statului le-a mulțumit profesioniștilor din domeniul protecției sociale pentru activitatea desfășurată și le-a urat să aibă puterea de a continua această muncă și să vadă rezultatele ei în viețile oamenilor pe care îi ajută.

Forumul Național al Profesioniștilor din Protecția Socială va fi organizat anual, în cea de-a treia duminică a lunii septembrie fiind marcată Ziua profesională a lucrătorului din sfera protecției sociale. Evenimentul din acest an a reunit reprezentanți ai întregului sistem pentru schimb de experiență, prezentarea reformelor și inovațiilor și consolidarea comunității profesionale.