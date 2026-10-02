Maia Sandu, la Helsinki: Reziliența R. Moldova contează pentru întreaga Europă și depinde de progresul nostru către apartenența la UE

Aceste declarații au fost lansate de către șefa statului în cadrul unei conferințe de presă susținută alături de președintele Finlandei, Alexander Stubb. Potrivit Maiei Sandu, Finlanda știe ce presupune securizarea unei frontiere lungi la marginea estică a Europei.

„Cei 1.200 de kilometri de frontieră ai Republicii Moldova cu Ucraina fac parte din aceeași frontieră estică a Europei. Aderarea noastră consolidează securitatea atât a Ucrainei, cât și a Uniunii Europene. O Moldovă europeană securizează flancul sud-vestic al Ucrainei și consolidează stabilitatea la frontiera estică a UE. O Moldovă aflată sub controlul Kremlinului ar face Ucraina mai vulnerabilă.

De aceea, reziliența Republicii Moldova contează pentru întreaga Europă și depinde și de progresul nostru către apartenența la Uniunea Europeană. Fiecare pas înainte le arată cetățenilor noștri că alegerea lor produce rezultate. Fiecare întârziere alimentează mesajul Kremlinului că ușa Europei va rămâne închisă. Societatea noastră a rezistat unei presiuni constante din 2022. Pentru a continua să reziste, oamenii trebuie să vadă că mergem înainte”, a declarat președintele R. Moldova.

De asemenea, ea mulțumit Finalndei pentru sprijinul militar, politic și financiar acordat Ucrainei, precum și pentru rolul în Coaliția de Voință, la care s-a alăturat și Republica Moldova recent.

Mai mult, Maia Sandu a propus ca să fie instituit un dialog moldo-finlandez cu privire la reziliență.

„De asemenea, dorim să ne alăturăm Finlandei și altor țări care lucrează pentru ca cele mai avansate modele de inteligență artificială să fie plasate sub control uman”, a subliniat liderul de la Chișinău.

În context, președintele a cerut sprijinul Finlandei pentru ca, în această toamnă, să fie deschise toate capitolele de negociere privind aderarea R. Moldova la UE. Ea a vorbit despre reformele pe care le întreprind autoritățile de la Chișinău, despre atacurile cibernetice contracarate în perioadele electorale, despre dronele rusești care au pătruns peste 45 de ori în spațiul aerian al R. Moldova, despre atacul rusesc asupra barajului de apă de pe Nistru, despre criza prețurilor la gaze și combustibili în contextul închiderii strâmtorii Ormuz.

De aceea, spune Maia Sandu, ceea ce ne dă putere să mergem înainte, în pofida șocurilor energetice, a unui război la hotar și a presiunilor asupra economiei, este hotărârea noastră de a adera la Uniunea Europeană – o uniune în care țările se sprijină și se protejează reciproc.

„Extinderea este una dintre cele mai inteligente investiții în securitate pe care Europa le poate face. Așa cum ați spus la Organizația Națiunilor Unite, domnule Președinte, națiunile mici au nevoie de cooperare pentru a supraviețui. Pentru Republica Moldova, această cooperare înseamnă aderarea la Uniunea Europeană”, a conchis Maia Sandu.