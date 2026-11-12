Maia Sandu, la o masă cu liderii Europei. Securitatea și următorii pași pentru aderarea la UE, printre subiectele discutate la Dublin

În imagine, Maia Sandu se află între președintele României, Nicușor Dan, și președintele Franței, Emmanuel Macron. Vizavi se află președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, António Costa, șeful diplomației europene, Kaja Kallas, premierul Poloniei, Donald Tusk, și premierul irlandez, Micheál Martin.

„Azi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin, am discutat despre securitatea regiunii noastre, despre impactul instabilității geopolitice asupra prețurilor la energie, despre întărirea rezilienței Moldovei și despre următorii pași în aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, a transmis Maia Sandu.

Șeful statului le-a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat Republicii Moldova.

„Cu parteneri de nădejde alături, Moldova depășește perioadele grele și își construiește, pas cu pas, viitorul în Uniunea Europeană”, a mai scris Maia Sandu.

Cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene se desfășoară joi, 12 noiembrie, la Dublin. La summit au fost invitați 48 de șefi de stat și de guvern, inclusiv liderii celor 27 de state membre ale UE, Republicii Moldova, Ucrainei și altor state europene. Reuniunea este prezidată de António Costa și premierul Irlandei, Micheál Martin.

Discuțiile de la Dublin sunt axate pe competitivitatea Europei, energie, securitate și apărarea democrației. Republica Moldova a găzduit, la rândul său, Summitul Comunității Politice Europene în iunie 2023, la Bulboaca.