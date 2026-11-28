În discursul său, președintele a evocat sacrificiile generației care a realizat Marea Unire, dar și consecințele ocupației sovietice și ale regimului comunist de pe ambele maluri ale Prutului.

„Acum un secol, generația celor care au făcut Unirea nu știa că va urma o nouă rupere, ocupația sovietică dincoace și un regim comunist dincolo, dar și închisoare și moarte pentru mulți dintre ei. Și, dacă ar fi știut, sunt sigură că ar fi ales să facă același lucru. Pentru că alegerea lor nu era între o viață liniștită și o viață în politică, ci între o Românie slabă, vulnerabilă și salvarea identității românești într-o Românie puternică”, a declarat Maia Sandu.

Șeful statului a subliniat că deciziile luate de generațiile actuale vor determina viitorul celor de pe ambele maluri ale Prutului.

„Ce au ales ei atunci a făcut posibilă adunarea noastră de azi, în democrație, în limba română și, nu doar în București sau Alba Iulia, ci și în Chișinău. Ce alegem noi în prezent va defini unde se va afla neamul românesc peste alți 100 de ani.”

Președintele a amintit despre perioada care a urmat Unirii din 1918 și despre dificultățile prin care au trecut cetățenii Republicii Moldova și ai României în timpul regimurilor totalitare.

„Unirea din 1918 ne-a adus pe toți acasă și am început să construim împreună. Apoi, a urmat ocupația sovietică pe partea aceasta a Prutului și un regim comunist pe partea cealaltă. Dictatură, sărăcie. Greutățile erau la fel de mari peste tot. Priveam România ca pe ceva interzis. Apoi, din nou, o generație de oameni curajoși a ales ceva mai important decât interesul propriei vieți”, a afirmat șeful statului.

Maia Sandu a vorbit și despre transformările prin care a trecut România după căderea regimului comunist, evidențiind importanța consensului privind direcția europeană a țării.

„În anii ’90, PIB-ul pe cap de locuitor era cam același în Moldova și România. Regimurile dictatoriale aduc sărăcie egală. Apoi, an de an, am început să privim România cu mândrie. Consensul istoric pentru direcția europeană, aderarea la NATO și UE. Modernizarea orașelor. Construcția unui stat sigur pentru cetățeni. Victoriile memorabile la fotbal. Apoi la tenis. Apoi la înot. Apoi trofeele în cinematografie.”

Potrivit președintelui, aderarea României la Uniunea Europeană a contribuit la reducerea decalajelor economice față de celelalte state europene.

„După aderarea la UE, România a recuperat decalajele de dezvoltare față de alte state europene și a ajuns, de la un PIB pe cap de locuitor de 40% din media europeană în 2007, la circa 80% în prezent. Azi, PIB-ul per cap de locuitor în România e de peste 2 ori mai mare decât în Republica Moldova”, a menționat Maia Sandu.

Șeful statului a evidențiat și sprijinul oferit de România Republicii Moldova în perioadele dificile, precum și schimbările politice care au marcat parcursul european al țării.

„Republica Moldova privea aceste progrese și România cu speranță. Situația politică și economică era tot mai critică dincoace de Prut. România ajuta Republica Moldova tot mai mult și tot mai des.”

„Apoi, Moldova a dat jos regimul comunist. Apoi, a obținut circulație fără vize în Europa, apoi a dat jos un regim oligarhic care sufoca Moldova, apoi a ținut piept Rusiei în alegeri consecutive extrem de complicate, apoi și-a ales, prin vot popular, destinul european”, a continuat președinta.

Referindu-se la obiectivul de integrare europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că pregătirea țării pentru aderare până la sfârșitul acestui deceniu devine tot mai realizabilă.

„Între timp am depus cererea de aderare la UE. Planul ambițios, aproape incredibil acum câțiva ani, de a fi gata de aderare până la sfârșitul acestui deceniu capătă contur, inclusiv în documentele oficiale ale Uniunii Europene. Și, în ultimii ani, România a început să fie mândră de Republica Moldova.”

Președintele a subliniat că sprijinul reciproc dintre cele două state este esențial pentru construirea unui viitor european comun.

„Un asemenea progres poate că nu este ce și-a imaginat generația Unirii, însă, cu siguranță, este unul care merită celebrat. Iar atât timp cât Moldova și România vor continua să se mândrească și ajute reciproc, viitorul nostru european comun va fi așa cum și l-au imaginat creatorii Unirii de la 1918: în libertate, în demnitate civică și în identitate românească.”

În încheierea discursului, Maia Sandu a făcut apel la unitate, consecvență și responsabilitate față de generațiile viitoare.

„Tot ce ne rămâne de făcut este să ne ridicăm la nivelul de curaj și sacrificiu al generațiilor trecute. Cu consecvență, viziune clară, integritate morală și unitate, vom construi împreună o direcție istorică durabilă, care să fie celebrată peste încă 100 de ani și la Chișinău, și la București. La mulți ani!”