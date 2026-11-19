În intervenția sa, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina, în pofida intimidărilor din partea Rusiei. Președintele a condamnat, în acest context, încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.

Potrivit Președinției, Maia Sandu a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de cea a Ucrainei, iar o pace justă și durabilă în statul vecin ar însemna mai multă stabilitate și pentru Republica Moldova.

Reuniunea de la Berlin a fost găzduită de cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, împreună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham. La discuții au participat lideri și reprezentanți din aproape 40 de state, conducerea Comisiei Europene și a Consiliului European, secretarul general al NATO, precum și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Discuțiile s-au concentrat asupra sprijinului de care Ucraina are nevoie pentru a traversa sezonul rece, dar și asupra condițiilor necesare pentru o pace durabilă.

Republica Moldova s-a alăturat Coaliției de Voință în iulie 2026, în cadrul reuniunii de la Paris. Președinția precizează că participarea Chișinăului la acest format reprezintă o continuare a sprijinului acordat Ucrainei de la începutul invaziei ruse și este compatibilă cu statutul de neutralitate prevăzut de Constituția Republicii Moldova.