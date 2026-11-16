Maia Sandu merge la Bruxelles pentru a participa la Forumul privind extinderea UE. Aderarea R.Moldova, pe agenda discuțiilor

Forumul, organizat sub genericul „O Europă mai extinsă – o Europă mai puternică”, este găzduit de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul european pentru extindere, Marta Kos. Evenimentul va reuni lideri politici, reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și tineri din statele membre ale UE și din țările candidate.

În cadrul evenimentului, Maia Sandu va participa la o discuție despre legătura dintre extinderea Uniunii Europene și securitatea continentului. Șeful statului va prezenta progresele Republicii Moldova în procesul de aderare, reformele realizate și rolul viitorilor membri în consolidarea securității și rezilienței europene.

Pe agenda forumului se află și rezultatele celui mai recent raport al Comisiei Europene privind extinderea, perspectivele negocierilor de aderare și pregătirea Uniunii Europene pentru primirea de noi membri.

În timpul vizitei, Maia Sandu va avea întrevederi cu președintele Consiliului European, António Costa, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept, Michael McGrath.

De asemenea, șeful statului va discuta cu membri ai Parlamentului European din mai multe familii politice. Întrevederile vor viza accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE, implementarea reformelor și consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării.