Maia Sandu, mesaj de Hramul Chișinăului: Să avem grijă de orașul nostru în fiecare zi, așa cum avem grijă de propria casă

Într-o postare pe Facebook, șeful statului a vorbit despre legătura sa cu orașul și despre necesitatea dezvoltării unei capitale europene, cu o infrastructură modernă și condiții mai bune pentru locuitori.

”Pentru mine, Chișinăul a fost orașul pe care l-am descoperit mai întâi prin ochii unei tinere, iar mai târziu, locul în care mi-am construit propriul drum”, a scris Maia Sandu.

Președintele a subliniat că este nevoie de eforturi constante pentru a lăsa generațiilor viitoare ”o capitală europeană nu doar cu numele, ci prin modul în care este administrată și prin calitatea vieții pe care o oferă oamenilor”.

”Trebuie să punem cărămidă peste cărămidă pentru a lăsa copiilor și nepoților noștri un Chișinău european - un oraș mai verde, cu transport public modern, străzi sigure și respect pentru pietoni. Un oraș care își prețuiește istoria și își protejează patrimoniul, dar care privește cu încredere spre viitor” a scris șeful statului pe Facebook.

”Să avem grijă de orașul nostru în fiecare zi, așa cum avem grijă de propria casă. La mulți ani, Chișinău!” a conchis Maia Sandu