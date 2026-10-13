Maia Sandu, mesaj pentru funcționarii care pregătesc aderarea R. Moldova la UE: Mai avem mult de lucru. Continuăm cu aceeași hotărâre

„Republica Moldova - tot mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană. Deschidem azi, la Luxemburg, negocierile pe încă două grupuri de capitole: „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”. Avem, astfel, 24 din cele 33 de capitole deschise”, a precizat președintele.

Maia Sandu a menționat că munca funcționarilor moldoveni responsabili de procesul de aderare la UE este întotdeauna văzută și apreciată.

„Sunt conducători și funcționari din ministere și agenții publice, sub îndrumarea echipei de la Biroul pentru Integrare Europeană, care armonizează legislația, pregătesc reformele și negociază capitolele. Munca lor nu este întotdeauna văzută și apreciată, dar mai ales datorită efortului acestor oameni am reușit să avansăm atât de mult într-un timp atât de scurt”, a adăugat ea.

Potrivit șefului statului, autoritățile mai au mult de lucru. Astfel, Maia Sandu a precizat că contează și mai departe pe profesionalismul și perseverența tuturor celor implicați: „Felicitări și continuăm cu aceeași hotărâre”.

În prezent, Republica Moldova are deschise două dintre cele șase clustere de negociere: ”Elemente fundamentale” și ”Relații externe”. Odată cu deschiderea oficială a clusterelor ”Piața internă” și ”Competitivitate și creștere incluzivă”, numărul grupurilor de capitole deschise va ajunge la patru.

Celelalte două clustere, ”Agenda verde și conectivitate durabilă” și ”Resurse, agricultură și coeziune”, urmează să fie deschise într-o etapă ulterioară.