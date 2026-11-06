Maia Sandu: Nu există un alt stat în lume, decât Rusia, care să fie mai supărat pe faptul că R. Moldova vrea să adere la UE

Potrivit șefului statului, nu există un alt stat în lume, decât Rusia, care să fie mai supărat pe faptul că Republica Moldova vrea să intre în Uniunea Europeană.

„Rusia nu-și dorește ca Republica Moldova să avanseze. Am văzut politicieni din Republica Moldova care se aliniază acestui demers al Federației Ruse”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a menționat că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru a reacționa operativ în vederea prevenirii unor tentative ale Moscovei de a destabiliza situația.

„În următoarele luni, și nu doar, vom vedea mai multe încercări din partea Federației Ruse de a destabiliza situația, de a crea percepția unei destabilizări în Republica Moldova, pentru ca să creeze obstacole și să ne îngreuneze nouă drumul de aderare la UE. Trebuie să fim pregătiți și să reacționăm pentru a păstra stabilitatea și pacea acasă”, a spus ea.