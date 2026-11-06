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Maia Sandu: Nu există un alt stat în lume, decât Rusia, care să fie mai supărat pe faptul că R. Moldova vrea să adere la UE

Igor Liubec
Maia Sandu: Nu există un alt stat în lume, decât Rusia, care să fie mai supărat pe faptul că R. Moldova vrea să adere la UE

În următoarea perioadă, Federația Rusă ar urma să întreprindă mai multe tentative pentru a destabiliza situația în Republica Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu ca urmare a ședinței Consiliului Național de Securitate.

Potrivit șefului statului, nu există un alt stat în lume, decât Rusia, care să fie mai supărat pe faptul că Republica Moldova vrea să intre în Uniunea Europeană.

Rusia nu-și dorește ca Republica Moldova să avanseze. Am văzut politicieni din Republica Moldova care se aliniază acestui demers al Federației Ruse”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a menționat că autoritățile trebuie să fie pregătite pentru a reacționa operativ în vederea prevenirii unor tentative ale Moscovei de a destabiliza situația.

În următoarele luni, și nu doar, vom vedea mai multe încercări din partea Federației Ruse de a destabiliza situația, de a crea percepția unei destabilizări în Republica Moldova, pentru ca să creeze obstacole și să ne îngreuneze nouă drumul de aderare la UE. Trebuie să fim pregătiți și să reacționăm pentru a păstra stabilitatea și pacea acasă”, a spus ea.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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