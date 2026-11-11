Maia Sandu pleacă în Irlanda, unde va participa la summitul Comunității Politice Europene

Potrivit Președinției, în cadrul summitului, Maia Sandu va avea discuții cu mai mulți lideri europeni despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consolidarea parteneriatelor în domeniul securității.

Astăzi, președintele Maia Sandu se va întâlni cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin. Irlanda găzduiește reuniunea Comunității Politice Europene și deține, în acest semestru, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Tot azi, în prezența celor doi lideri, va fi semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Irlandei privind securitatea socială.

Documentul prevede că perioadele de muncă realizate legal în Republica Moldova și Irlanda vor fi luate în considerare la stabilirea dreptului la pensie. Astfel, cetățenii care au lucrat în ambele state vor putea beneficia de recunoașterea perioadelor de contribuție, potrivit prevederilor acordului.

Conform datelor prezentate de Președinție, în Irlanda locuiesc aproximativ 30 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova.

Comunitatea Politică Europeană este o platformă de dialog la nivel înalt, care reunește lideri din aproape 50 de state europene, precum și reprezentanți ai instituțiilor europene. Inițiativa a fost lansată în 2022, după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, pentru a facilita cooperarea și discuțiile privind securitatea și stabilitatea continentului.

Summiturile Comunității Politice Europene sunt organizate de două ori pe an, alternativ într-un stat membru al Uniunii Europene și într-un stat din afara acesteia.

Republica Moldova a găzduit summitul Comunității Politice Europene la 1 iunie 2023, la Castelul Mimi din Bulboaca, unde s-au reunit zeci de lideri europeni.