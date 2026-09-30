Maia Sandu pleacă, vineri, în Finlanda. Agenda vizitei

În cadrul deplasării la Helsinki, Maia Sandu se va întâlni și cu președintele Parlamentului finlandez, Jussi Halla-aho.
Totodată, Maia Sandu și Alexander Stubb vor participa la sesiunea de deschidere a Helsinki Security Forum, conferință internațională de securitate organizată de Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale.
Cei doi președinți vor participa la o discuție despre securitatea și stabilitatea în Ucraina postbelică.
Vizita Maiei Sandu în Finlanda fusese planificată inițial pentru primăvara acestui an, însă a fost anulată atunci de partea finlandeză din motive medicale.