Maia Sandu pleacă, vineri, în Finlanda. Agenda vizitei

Președintele Maia Sandu va efectua vineri, 2 octombrie, o vizită de lucru în Finlanda, unde va avea o întrevedere cu omologul său Alexander Stubb, anunță Ambasada Finlandei în R. Moldova cu sediul la București. Cei doi oficiali vor discuta despre relațiile bilaterale, dar și despre principalele subiecte de pe agenda internațională.