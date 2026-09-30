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Maia Sandu pleacă, vineri, în Finlanda. Agenda vizitei

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Maia Sandu pleacă, vineri, în Finlanda. Agenda vizitei

Președintele Maia Sandu va efectua vineri, 2 octombrie, o vizită de lucru în Finlanda, unde va avea o întrevedere cu omologul său Alexander Stubb, anunță Ambasada Finlandei în R. Moldova cu sediul la București. Cei doi oficiali vor discuta despre relațiile bilaterale, dar și despre principalele subiecte de pe agenda internațională.

În cadrul deplasării la Helsinki, Maia Sandu se va întâlni și cu președintele Parlamentului finlandez, Jussi Halla-aho.

Totodată, Maia Sandu și Alexander Stubb vor participa la sesiunea de deschidere a Helsinki Security Forum, conferință internațională de securitate organizată de Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale.

Cei doi președinți vor participa la o discuție despre securitatea și stabilitatea în Ucraina postbelică.

Vizita Maiei Sandu în Finlanda fusese planificată inițial pentru primăvara acestui an, însă a fost anulată atunci de partea finlandeză din motive medicale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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