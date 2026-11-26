Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, unde președinta a fost întrebată despre un articol apărut în presa rusă, potrivit căruia Moscova ar fi propus federalizarea Republicii Moldova, cu trei subiecte – Chișinăul, Găgăuzia și regiunea transnistreană – cu introducerea în Constituție a unor prevederi privind posibilitatea organizării referendumurilor de independență în Găgăuzia și Transnistria, în cazul aderării țării la Uniunea Europeană.

Maia Sandu a declarat că informația nu a fost confirmată de sursele consultate.

„Nu s-a discutat, deci nu s-a confirmat această informație din toate sursele de la oameni care au participat la aceste discuții, deci nu se confirmă. Acum, bineînțeles, nu ar fi o mare, cum să spun eu, surpriză dacă, la un moment, rușii ar vrea să discute așa ceva, pentru că, evident, ei nu au respect pentru statele din regiune și nu doar din regiune. Noi, cu același succes, le putem recomanda să facă referendum în Cecenia”, a afirmat șeful statului.

Întrebată despre temerile că alte state ar putea decide în privința viitorului Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că asemenea scenarii nu se aplică situației actuale.

„Da, știu că unii au încercat să prezinte inclusiv întâlnirea din China prin această prismă, nu suntem în acest moment și nu o să discute nimeni sau să ne împartă nimeni fără ca noi să participăm la această discuție. Deci, toată lumea, cu excepția Rusiei, respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova și nu avem noi cum să ajungem pe masa de discuție”, a spus președintele.

Un alt subiect abordat în emisiune a vizat măsura anunțată de premierul Vasile Tofan în privința aşa-numitului lider al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, după deplasarea acestuia la Moscova. Moderatorul a întrebat cum ar putea fi aplicată o eventuală interdicție de cinci ani de a părăsi țara în cazul în care Krasnoselski a revenit în Republica Moldova.

Maia Sandu a declarat că măsura poate fi pusă în aplicare pe segmentul de frontieră controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, menționând că nu poate spune cine și-ar putea asuma aplicarea acesteia pe partea ucraineană.

„Da, eu sunt sigură că poate fi pus în aplicare, doar că pe segmentul pe care îl controlează autoritățile noastre constituționale, pe partea ucraineană, nu cred că cineva poate să-și asume... Dar nici nu cred că îl lasă ucrainenii. Acolo nu știu. În sens că ceea ce spun eu, că pe partea hotarului care este controlat de autoritățile noastre constituționale, înțeleg că sunt aceste instrumente juridice care pot fi folosite”, a declarat șeful statului.

Întrebată dacă premierul a consultat-o înainte de a anunța măsura, Maia Sandu a răspuns că a fost informată despre intenția Guvernului.