Președinția menționează că deplasarea în capitala Germaniei fusese planificată cu mult timp înainte. Între timp însă, pe fondul intensificării incidentelor legate de survolarea neautorizată a spațiului aerian, șefa statului a decis să reducă durata vizitei.

O parte dintre întrevederile programate au fost reprogramate pentru luni, 23 noiembrie, iar celelalte au fost anulate.

În cadrul vizitei, șeful statului a susținut un discurs în plenul Adunării Parlamentare a NATO și a avut întrevederi cu oficiali germani de rang înalt. Maia Sandu s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu președinta Bundestagului, Julia Klöckner, cu ministrul federal al afacerilor externe, Johann Wadephul, cu ministrul apărării, Boris Pistorius, și cu ministrul pentru cooperare economică și dezvoltare, Reem Alabali-Radovan.

Vizita a avut loc la patru zile după participarea președintei la reuniunea de la Berlin a Coaliției de Voință pentru Ucraina, găzduită de cancelarul german Friedrich Merz.