Maia Sandu, solicitată să sprijine păstrarea liceelor cu predare în limba română din Ucraina

Adresarea, aprobată în ședința Asociației „Bucovina” din 1 octombrie 2026, atrage atenția asupra consecințelor reorganizării rețelei de licee din Ucraina. Potrivit reprezentanților comunităților românești, mai multe localități ar putea pierde ciclul liceal, iar unele instituții cu predare integrală în limba română riscă să fie transformate în școli bilingve sau mixte, transmite BucPress.

Localități românești amenințate de reorganizarea liceelor

Printre exemplele invocate în adresare se numără Boian, localitate cu peste 400 de elevi, și Ropcea, unde pierderea ciclului liceal ar putea obliga absolvenții clasei a IX-a să continue studiile la Storojineț, fără posibilitatea de a învăța în limba română.

În Bahrinești, cele mai apropiate alternative pentru continuarea studiilor liceale în limba română se află la cel puțin 20 de kilometri distanță. În Crasna și Ciudei, reprezentanții comunității sunt îngrijorați de perspectiva extinderii modelului de învățământ bilingv asupra liceelor cu tradiție de predare integrală în limba română.

Situația este deosebit de dificilă în regiunea Odesa, unde distanțele până la viitoarele licee cu clase în limba română ar putea varia între 36 și 185 de kilometri. Sunt menționate și localitățile Utkonosivka (Erdec-Burnu) și Komîșivka (Hagi-Curda), afectate de perspectiva pierderii ciclului liceal.

Asociația avertizează că dispariția liceelor poate avea consecințe și asupra învățământului gimnazial și primar. În lipsa posibilității de continuare a studiilor în limba maternă, părinții ar putea opta încă din clasele mici pentru școli cu predare în ucraineană, accelerând astfel restrângerea rețelei educaționale românești.

Organizația amintește că reorganizarea rețelei liceelor academice din regiunea Cernăuți a fost revizuită în iulie 2026, fiind incluse sau confirmate instituții din localități românești precum Voloca, Mahala, Ostrița și Carapciu. Acest precedent demonstrează, în opinia asociației, că autoritățile ucrainene mai pot adapta reforma la necesitățile comunităților minoritare.

Republica Moldova sprijină învățământul în limba ucraineană

Un argument important al adresării îl reprezintă sprijinul acordat de Republica Moldova educației în limba ucraineană. Potrivit documentului, în anul școlar 2025–2026, un număr de 2.999 de elevi din 31 de instituții studiau limba și literatura ucraineană. De asemenea, la Gimnaziul „Taras Șevcenco” din Chișinău au fost deschise clase cu predare în ucraineană.

În 2026, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a aprobat un plan de acțiuni pentru promovarea limbii ucrainene și a încheiat un acord de cooperare pentru formarea profesorilor de limba și literatura ucraineană.

Asociația precizează că aceste exemple nu sunt invocate pentru condiționarea sprijinului acordat comunității ucrainene, ci pentru a evidenția importanța protejării identității lingvistice a minorităților naționale în ambele state.

Totodată, organizația amintește că Republica Moldova și Ucraina dispun deja de mecanisme bilaterale de cooperare în domeniul educației. La reuniunea grupului de lucru moldo-ucrainean din noiembrie 2021, cele două părți au discutat inclusiv despre drepturile minorităților naționale de a studia în limba maternă.

Ce îi solicită Asociația „Bucovina” președintei Maia Sandu

Prin adresarea transmisă, organizația îi cere președintei Republicii Moldova să abordeze problema păstrării liceelor românești în dialogul cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, și cu autoritățile de la Kiev.

Totodată, asociația solicită identificarea unor soluții adaptate comunităților minoritare și rurale, prin mecanismele bilaterale de cooperare în domeniul educației, precum și consultarea reprezentanților comunităților românești înainte de definitivarea măsurilor de reorganizare.

„Nu solicităm crearea unor privilegii și nici intervenția în organizarea generală a sistemului educațional ucrainean. Solicităm sprijin pentru prevenirea regresului accesului la educație în limba maternă în comunitățile în care aceasta există de generații”, se menționează în adresare.

Asociația social-culturală „Bucovina”, condusă de Gheorghe Cuciureanu, subliniază că demersul său pornește de la respectul pentru independența și suveranitatea Ucrainei și de la solidaritatea cu poporul ucrainean în fața agresiunii ruse. Organizația consideră că relațiile apropiate dintre Republica Moldova și Ucraina permit identificarea unor soluții constructive pentru protejarea educației în limba română.