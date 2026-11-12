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Maia Sandu vrea să discute cu Aliyev despre livrările de resurse energetice din Azerbaidjan

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Maia Sandu vrea să discute cu Aliyev despre livrările de resurse energetice din Azerbaidjan

Președinta Maia Sandu și-a exprimat interesul pentru extinderea cooperării energetice cu Azerbaidjanul. Ea intenționează să abordeze acest subiect în cadrul unei întrevederi cu președintele Ilham Aliyev, în marja summitului Comunității Politice Europene, care se desfășoară joi la Dublin, transmite IPN.

„Suntem interesați de cooperarea în domeniul energetic. Energia rămâne o problemă majoră pentru noi toți, în special pentru Republica Moldova”, a declarat președinta pentru presă, înaintea summitului.

Șefa statului a menționat că în ultimii ani, Republica Moldova a realizat reforme importante pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice și reducerea dependenței de Rusia. Maia Sandu și-a exprimat speranța că discuțiile cu partea azeră vor fi constructive.

Subiectul cooperării energetice dintre Chișinău și Baku a fost abordat și anterior. Pe 2 octombrie, prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev. Șeful Guvernului a exprimat interesul pentru atragerea investițiilor azere și disponibilitatea Republicii Moldova de a deveni un punct de acces către piața europeană pentru companiile din Azerbaidjan, inclusiv cele din sectorul energetic.

Totodată, ministrul energiei, Dorin Junghietu, a declarat anterior că, în timpul unei vizite la Baku, a discutat despre posibile livrări de gaze naturale cu ministrul economiei din Azerbaidjan, care coordonează activitatea companiei SOCAR. Cu toate acestea, potrivit ministrului moldovean, compania nu dispunea, la acel moment, de volume suplimentare de gaze pentru noi cumpărători.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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