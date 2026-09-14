Majorarea cu 10% a salariilor personalului medical finanțat din FAOAM ar necesita 1,1 miliarde de lei

Potrivit directorului general al CNAM, Ion Dodon, în cazul unei majorări cu 15%, necesarul financiar ar crește până la aproximativ 1,65 miliarde de lei. Acesta precizează că valoarea exactă a unei eventuale creșteri salariale urmează să fie stabilită în funcție de resursele disponibile în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Totodată, potrivit estimărilor prezentate, veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală ar urma să crească anul viitor cu aproximativ 1,47 miliarde de lei. Reprezentanții CNAM au precizat însă că aceste resurse nu pot fi direcționate integral către salarii, întrucât din aceleași fonduri sunt finanțate și alte cheltuieli, inclusiv medicamentele compensate și serviciile medicale.

În prezent, aproximativ 75% din cheltuielile instituțiilor medico-sanitare finanțate din aceste fonduri sunt destinate salarizării, iar peste 12% – medicamentelor și alimentației pacienților. Astfel, CNAM susține că trebuie menținut un echilibru între eventualele majorări salariale, finanțarea serviciilor medicale și investițiile în infrastructură.

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Andrei Uncuța, a declarat că autoritățile doresc să identifice surse de venit pentru creșterea salariilor, însă o decizie urmează să fie luată după definitivarea datelor macroeconomice și stabilirea resurselor disponibile pentru anul viitor. La rândul său, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, a solicitat ca eventualele majorări să nu creeze discrepanțe între angajații care îndeplinesc aceleași funcții, indiferent de sursa de finanțare a salariilor.

Subiectul a fost abordat în contextul modificărilor salariale pregătite pentru sectorul public de la 1 ianuarie 2027. Personalul instituțiilor medico-sanitare publice finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală nu este salarizat în baza Legii 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, astfel că eventualele majorări pentru această categorie trebuie stabilite separat.