În cadrul ședinței, consiliul a decis și schimbarea sediului biroului electoral al secției de votare nr. 67 din satul Tomai. La solicitarea primarului, acesta va fi transferat din incinta gimnaziului în clădirea Primăriei, situată pe strada Lenin, 191. Potrivit organului electoral, schimbarea urmărește asigurarea unor condiții mai bune pentru activitatea biroului electoral și desfășurarea votării.

De asemenea, Consiliul electoral a ajustat tirajul buletinelor de vot pentru secțiile nr. 46 și 47 din localitatea Cișmichioi, în funcție de repartizarea alegătorilor conform Registrului de stat al alegătorilor.

Totodată, pentru monitorizarea alegerilor regionale au fost acreditați încă șapte observatori naționali din partea Asociației Promo-LEX.