Marcel Spatari, despre majorarea salariilor deputaților: Trebuie să existe o ierarhie în stat

Parlamentarul a criticat sistemul de salarizare moștenit din perioada guvernării Partidului Democrat, afirmând că remunerațiile unor demnitari erau menținute artificial la un nivel scăzut.

„Avem o moștenire lăsată de pe timpul PDM, când au fost ținute artificial salariile președintelui țării și miniștrilor. Știu, cu siguranță, că mulți miniștri au primit bani în plic, în acea perioadă. Salariile secretarilor de stat erau mai mari decât ale miniștrilor. Asta se făcea intenționat, ca în funcțiile de secretar de stat și șefi de direcții să fie atrași profesioniști, iar în funcția de ministru să fie un om obedient care așteaptă plicul”, a declarat Marcel Spatari în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Potrivit deputatului, remunerarea corespunzătoare a persoanelor care ocupă funcții de răspundere este importantă nu doar pentru respectarea ierarhiei instituționale, ci și pentru prevenirea influențelor externe asupra deciziilor statului. „Dacă n-o să ne plătim noi demnitarii și oamenii cu răspundere, care răspund de întrebări grele despre deficit, bugete, o să se găsească cine să-i plătească. Dacă n-o să-i plătim noi, poporul, o să-i plătească alte țări și vor îndeplini alte interese”, a explicat Marcel Spatari.

Acesta consideră că salariile trebuie stabilite în funcție de responsabilitățile și importanța funcțiilor ocupate, iar actualul sistem nu reflectă o asemenea ierarhie. În opinia sa, remunerația unui ministru ar trebui să fie mai mare decât cea a unui secretar de stat, după cum și salariul unui deputat ar trebui să îl depășească pe cel al unui consultant principal din Parlament.

Recent, ministra finanțelor a anunțat că, în urma aplicării noii legi a salarizării, salariile deputaților ar urma să crească de la 20 800 de lei la 45 900 de lei.